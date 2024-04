Nikão marca na reestreia, e Athletico fica no empate com Juventude

Juventude e Athletico empataram em 1 a 1 em duelo neste domingo (28) pela quarta rodada do Brasileirão 2024. Erick Farias marcou um golaço para o time da casa no primeiro tempo e Nikão, que voltou ao Athletico, marcou no seu primeiro lance em campo para definir o resultado.

O empate deixa o Juventude estacionado na 12ª posição no campeonato, com cinco pontos. O próximo desafio do Ju é diante do Internacional, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília) no Beira-Rio.

Já o Athletico ocupa o G4 e é o quarto colocado, com sete pontos. Também pela Copa do Brasil, o Furacão vai a Erechim, enfrentar o Ypiranga no Colosso da Lagoa, também na quarta-feira, às 18h