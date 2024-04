Fabinho Soldado elogia atuação do Corinthians contra Fluminense e revela conversa com Raul Gustavo

"Conversamos com ele, são atos que precisam ser tratados. Isso acontece, fui atleta, sei que a gente comete erros. É um menino trabalhador, mas conversei com ele particularmente, foi advertido para que isso não volte a acontecer. Menino espetacular que vai nos ajudar muito", complementou Fabinho.

O Corinthians venceu o Tricolor Carioca por 3 a 0, com gols de Wesley (duas vezes) e Cacá. Com o triunfo, o Timão subiu para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos conquistados. O próximo duelo da equipe será diante do América-RN, na quarta-feira, na Arena das Dunas, pela terceira fase da Copa do Brasil.