Arteta exalta Guardiola antes de City x Arsenal: "De longe o melhor do mundo"

? "I know the passion that he lives the game, the intelligence, the way he handles his team and the club as well, and how demanding he is, and then he has an incredible work ethic."

Arteta foi auxiliar técnico de Guardiola entre 2016 e 2019. No ano seguinte, o treinador de 42 anos optou por deixar o Manchester City e assumir o comando do Arsenal.

O duelo entre as equipes dos treinadores acontece neste domingo, às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em jogo válido pela 30ª rodada da Premier League. O Arsenal é o líder da competição, com 64 pontos, enquanto o City é o terceiro colocado, com 63.