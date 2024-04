São Paulo x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

Para esta partida, o São Paulo, de Zubeldía, terá os desfalques de Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Welligton Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo). Enquanto isso, James Rodríguez (lesão na região posterior da coxa direita), Luiz Gustavo (aprimora a forma física) e Moreira (aprimora a forma física) são dúvidas.

O técnico Abel Ferreira, por outro lado, não deve ter grandes problemas para escalar sua equipe. O treinador terá três desfalques: dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e do volante Zé Rafael, tratando de uma lombalgia.

Por fim, este será o terceiro Choque-Rei do ano. Antes, as equipes se enfrentaram em outras duas oportunidades: uma pela Supercopa do Brasil e outra pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na primeira ocasião, o duelo terminou empatado sem gols e o Tricolor levou a melhor nos pênaltis para ficar com a taça. depois, os times empataram por 1 a 1, com gols de Alisson, para o São Paulo, e Raphael Veiga, para o Palmeiras.