Abel aprova novo gramado do Allianz e cita clima da torcida Palmeiras: "Sentimos um nervosismo"

O Palmeiras finalmente retornou ao Allianz Parque depois de dois meses. O retorno foi especial e contou com a vitória do Verdão por 1 a 0 sobre o Novorizontino, resultado que garantiu a equipe de Abel Ferreira na decisão do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira aprovou o novo gramado e comentou o clima dos mais de 40 mil torcedores presentes no local.

"Foi a primeira vez que nos reunimos aqui com o gramado em novas condições, é ótimo jogar aqui e aos pouquinhos vamos nos adaptando à velocidade. O que vemos aqui meus jogadores gostam, eu gostei. Ontem fiz questão de jogar com eles para ver como os meus joelhos iriam reagir ao final do treino, mas tive que ir rapidamente fazer gelo porque meus joelhos já não aguentam", disse Abel.

Nesse período em que o Palmeiras esteve longe de seu estádio, houve uma reforma no gramado, que consistiu em remover os termoplásticos e aplicar a cortiça. Antes disso, o treinador expressou diversas vezes sua insatisfação com as condições do campo de jogo.