Sub-19 do São Paulo enfrentará o Fulham na semifinal da Dallas Cup

Nesta quinta-feira, o elenco sub-19 do São Paulo conheceu seu adversário na semifinal da Dallas Cup. O Tricolor enfrentará o Fulham, da Inglaterra, por uma vaga na decisão do torneio. A bola rola nesta sexta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Toyota Stadium, em Frisco (EUA).

O São Paulo avançou ao mata-mata da Dallas Cup no topo de seu grupo, com 100% de aproveitamento. Foram três vitórias em três jogos para chegar com confiança à semifinal da competição.

Na primeira rodada do torneio, o Tricolor venceu o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por 3 a 2. Alves, Paulinho e Ryan Francisco balançaram as redes para a equipe. Já no segundo duelo, os jogadores bateram o CF Monterrey, do México, por 2 a 1, graças a gols de Paulinho e Alves.