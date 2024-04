Corinthians vence Juventus na Rua Javari pelo Campeonato Paulista sub-20

O Corinthians venceu o Juventus por 3 a 0 na tarde deste sábado, no Estádio da Rua Javari, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. Com o resultado, os comandados do técnico Danilo seguem invictos no Estadual da categoria.

O primeiro gol do Corinthians foi marcado pelo volante Thomas Lisboa, aos 37 minutos de jogo, em chute no ângulo. O segundo tento do Timão foi marcado aos 16 do segundo tempo, com o também volante André Luiz, que aproveitou rebote na entrada da área e finalizou com firmeza.