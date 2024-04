Palmeiras busca empate no fim contra a Portuguesa e segue líder do grupo no Paulista sub-20

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, na tarde deste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. As Crias da Academia saíram atrás do placar, com gol de, mas buscaram empate na reta final. Riquelme Fillipi anotou o gol alviverde no Canindé.

Com isso, o Verdão perdeu os 100% de aproveitamento, mas segue na liderança do Grupo 11, com sete pontos conquistados. Já a Portuguesa está logo atrás, na segunda colocação, com cinco pontos.