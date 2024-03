Robert Renan assume responsabilidade e pede desculpa à torcida do Inter por cavadinha

Robert Renan chegou ao Colorado em janeiro de 2024, emprestado por um ano pelo Zenit. O zagueiro de apenas 20 anos fez parte o "pacotão" de jogadores enviados pelo Corinthians (junto com Du Queiroz e Mantuan) ao clube russo em troca do atacante Yuri Alberto.

Confira a nota na íntegra:

Não vai ser com um pedido de desculpas que o meu erro será apagado. Mas o primeiro passo é pedir desculpas à torcida colorada, ao grupo de jogadores, à comissão técnica e aos funcionários. Prometo manter meu profissionalismo no dia a dia para ter a chance de me recuperar com todos. Estou muito triste pelo que aconteceu e por ter decepcionado o clube. Em nenhum momento quis faltar com respeito ou fazer brincadeira. A única coisa que posso fazer neste momento é trabalhar muito, treinar cada vez mais forte e tentar reconquistar o carinho de toda a torcida, que sempre me tratou da melhor forma desde o primeiro dia que estive aqui.

Peço que considerem esse pedido, pois vou dar a volta por cima. Sou jovem e tenho muito a aprender.

Assumo a responsabilidade, assumo o risco! Como sempre foi na minha vida, eu sou assim, e voltarei mais forte.