Palmeiras lança campanha contra o ódio dentro e fora do futebol; veja detalhes

Além disso, é destacado o mesmo símbolo de igualdade utilizado na campanha produzida pelo técnico Abel Ferreira em 2022: um quadrado formado por quatro braços de diferentes etnias, que mostra a união entre as pessoas independentemente de gênero, raça, credo ou nacionalidade.

Empatia e respeito ao próximo!

Diante dos casos cada vez mais frequentes de ódio e violência no futebol, a Sociedade Esportiva Palmeiras levanta, mais uma vez, a bandeira da paz. Chega de impunidade! Todos somos um! #SomosSociedade! ? pic.twitter.com/ZiGWUMdwC0

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 28, 2024

No duelo desta quinta, contra o Novorizontino, o Palmeiras usará uma camisa feita especialmente para a campanha, com o branco de paz e o símbolo de igualdade no peito. Entre outras iniciativas, haverá também faixas nas arquibancadas e um bandeirão no meio do campo.