Internacional divulga nota de repúdio aos ataques racistas contra Robert Renan

O Internacional divulgou em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira, uma nota de repúdio aos ataques racistas dirigidos ao zagueiro Robert Renan. As ofensas ocorreram após o defensor cobrar e errar pênalti de cavadinha, na eliminação do Inter para o Juventude, pela semifinal do Campeonato Gaúcho.

"O Sport Club Internacional repudia de forma veemente os ataques de racismo contra o atleta Robert Renan. O Clube do Povo não tolera qualquer tipo de discriminação. Nenhum resultado dentro de campo justifica, e nunca justificará, ataques dessa natureza criminosa", escreveu o clube gaúcho.

Robert Renan tentou dar uma cavadinha em sua cobrança, mas o goleiro do Juventude fez a defesa. O erro do zagueiro colaborou para a eliminação do Inter, que empatou o jogo no tempo regulamentar em 1 a 1.