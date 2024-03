Diego Costa se adapta rápido e tem bom desempenho pelo Grêmio; veja números

Com o bom desempenho, Diego Costa nem deixou a torcida do Grêmio sentir saudades de Luis Suárez. O atacante uruguaio se destacou ao longo de 2023, mas decidiu partir para o futebol dos Estados Unidos no começo deste ano para atuar ao lado de Lionel Messi no Inter Miami.

Mais do que isso, Diego Costa ajudou o Grêmio a chegar em mais uma decisão de Campeonato Gaúcho. Após eliminar o Caxias na semifinal, o time encara o Juventude na grande decisão em busca do sétimo título seguido do torneio.

O primeiro jogo da final está marcado para este sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.