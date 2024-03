Com Sabino e André Silva, São Paulo divulga inscritos para disputa da Libertadores; veja lista

Na tarde desta quinta-feira, o São Paulo divulgou a lista dos jogadores inscritos para a disputa da Copa Libertadores. Ao todo, 50 atletas foram registrados pelo Tricolor, que vai em busca do tetracampeonato do torneio continental.

A relação informada pelo São Paulo conta com os dois últimos reforços contratados pelo clube: o zagueiro Sabino e o atacante André Silva. Os dois foram regularizados normalmente e ficam à disposição do técnico Thiago Carpini para esta Libertadores.

André Silva já fez sua estreia com o São Paulo. O centroavante foi titular e atuou cerca de 65 minutos contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Sabino, por outro lado, ainda não disputou jogos. O defensor ainda está aprimorando a forma física após passar por cirurgia no pé esquerdo no último mês de dezembro.