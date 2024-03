Zagueiro da Espanha reposta vídeo de discussão com Vinicius Junior e provoca: "Queria dançar?"

O zagueiro da Espanha, Aymeric Laporte, ironizou Vinicius Junior após o empate por 3 a 3 com o Brasil, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. O defensor, titular na partida, compartilhou em suas redes sociais um vídeo do atacante o empurrando no amistoso e escreveu: "Talvez quisesse dançar", seguido por emojis de risada.

A fala do atual jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e ex-Manchester City, faz referência às celebrações de Vini Jr. na Espanha. Após sofrer insultos racistas de torcedores e até de programas de TV do país, ele ganhou uma campanha nas redes sociais com a #BailaViniJr, pedindo para o jogador dançasse quando marcasse gols.