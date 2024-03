Palmeiras tenta manter invencibilidade contra o Novorizontino em mata-mata do Paulista

O Palmeiras tem o retrospecto a seu favor frente ao Novorizontino, principalmente quando se trata de mata-mata do Campeonato Paulista. As equipes já se enfrentaram em três oportunidades em confrontos eliminatórios e o Verdão levou a melhor em todas as oportunidades.

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Esse será o primeiro embate entre os times válido por uma semifinal do Estadual. Os outros confrontos foram válidos pelas quartas de final.

As equipes se enfrentaram pela primeira vez em duelo eliminatório em 2017. Nessa ocasião, as quartas e semifinais eram disputados em jogos de ida e volta. Nesse ano, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 3 a 1, no jogo de ida, com gols de Dudu, Borja e Róger Guedes. Já no duelo de volta, o Verdão confirmou a vaga na semi ao bater o Tigre por 3 a 0. Willian Bigode, Borja e Dudu anotaram os gols palmeirenses.