Scarpa dá show, Atlético-MG bate Cuiabá e assume liderança do Brasileiro

O time de Milito abriu o placar com Vargas e teve outro gol do chileno anulado por toque no braço no fim da primeira etapa.

Vargas foi protagonista dos primeiros 45 minutos, mas o grande destaque foi Scarpa. O meia regeu a equipe visitante.

Vitória confirmada

O Galo continuou em cima do Cuiabá, que praticamente não assustou mesmo jogando em casa.

O Atlético-MG teve novas chances com Vargas e Paulinho, mas foi Scarpa quem marcou em lance de genialidade.

O meia bateu falta por baixo da barreira para vencer o goleiro Walter. O 2 a 0 acabou de vez com qualquer chance do Cuiabá.