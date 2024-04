América-MG derrota Novorizontino em casa e se aproxima do G-4 da Série B

O América-MG aproveitou sua primeira partida em casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro para vencer pela primeira vez na competição. Jogando no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), o time anfitrião venceu o Novorizontino por 2 a 0, pela segunda rodada.

Com o resultado, o Novorizontino estacionou em três pontos e acabou caindo para a oitava colocação da tabela de classificação. Do outro lado, o América subiu na tabela, figurando agora no quinto lugar, com quatro pontos, ficando apenas a dois do Operário-PR, primeiro time no G-4.

O principal destaque da partida ficou para Benítez. O meia argentino foi quem deu as duas assistências nos gols de Vitor Jacaré e Alê, e quase deixou o dele, parando em uma noite inspirada do goleiro Jordi, que evitou uma goleada mineira.

Em seus domínios, o América-MG não quis dar muitas chances ao adversário. A primeira grande chance foi de Renato Marques, aos 11, que recebeu de Benitez e parou em boa defesa de Jordi. O Novorizontino respondeu com Waguininho, aos 28, mas Dalberson operou um milagre e salvou o time da casa.

O Novorizontino até chegou a esboçar uma pressão, mas aos 36, Waguininho chegou forte em disputa com Marlon, e após análise do VAR, foi expulso. Então o cenário mudou, e aos 46, Benítez cruzou na medida para Vitor Jacaré, que mandou para o fundo do gol e levou o América para o intervalo em vantagem.

Na volta para o segundo tempo, a pressão do time da casa seguiu forte, e surtiu efeito. Aos 7, Felipe Azevedo mandou de longe para defesa de Jordi, que mandou para escanteio. Na cobrança, Benítez colocou a bola na cabeça de Alê, que desviou de cabeça e ampliou o marcador, aos 8. Garçom da noite, Benítez quase deixou o dele aos 21, quando, de fora da área, chutou com efeito e obrigou Jordi a fazer boa defesa. A resposta paulista veio aos 27, quando Neto Pessoa chutou cruzado, com muito perigo, mas a bola foi para fora.

O América ainda teve novas chances de ampliar a vantagem com Renato Marques, que parou novamente em Jordi, e Nicolas, que, em cobrança de falta, mandou muito perto do gol, mas o placar não foi alterado novamente.

As equipes agora se preparam para voltarem a campo para a terceira rodada da Série B no próximo sábado, dia 4 de maio. A partir das 17h, o América vai até Chapecó, para encarar a Chapecoense, na Arena Condá. Pouco mais tarde, às 21h, o Novorizontino tem um clássico regional diante do Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 2 X 0 NOVORIZONTINO

AMÉRICA-MG - Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon (Nicolas); Alê, Juninho (Wallisson) e Benítez (Rodriguinho); Vitor Jacaré (Adyson), Renato Marques e Felipe Azevedo (Fabinho). Técnico: Cauan de Almeida.

NOVORIZONTINO - Jordi; Renato, César Martins e Luisão; Raul Prata (Willian Farias), Geovane, Eduardo (Dantas), Marlon (Paulo Vitor) e Reverson (Danilo Barcelos); Waguininho e Lucca (Neto Pessoa). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Felipe Jacaré, aos 46 minutos do primeiro tempo. Alê, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÃO VERMELHO - Waguininho (Novorizontino).

ÁRBITRO - Márcio dos Santos Oliveira (AL).

RENDA - R$ 30.016,00.

PÚBLICO - 2.841 torcedores.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).