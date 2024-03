Em amistoso marcado por expulsões, Corinthians vence Londrina com dois gols de Romero

O Corinthians venceu o Londrina por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, em amistoso disputado no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel-PR. O duelo, mesmo com caráter amigável, teve três expulsões, sendo uma do Timão (Fagner) e duas dos mandantes (Iago Teles e Marthã). Os gols do triunfo alvinegro foram marcados pelos atacante Ángel Romero (duas vezes) e Giovane, na segunda etapa.

Após um primeiro tempo burocrático, o técnico António Oliveira fez muitas mexidas ao longo da segunda etapa e o Corinthians aproveitou a superioridade numérica para encontrar espaços. Entre os pontos destacáveis, o volante Paulinho voltou a entrar em campo depois de 10 meses de ausência, e o Matheus Bidu fez sua primeira partida na temporada.

Agora, o Corinthians volta a jogar de forma oficial no dia 2 de abril, contra o Racing-URU, fora de casa, pela estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já o Londrina inicia sua jornada no Brasileiro da Série C no dia 21, contra o Confiança.