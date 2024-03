Com retorno de convocados, Palmeiras treina no novo gramado do Allianz antes de decisão

Para este próximo compromisso, o técnico Abel Ferreira pode contar contar com o retorno de Gustavo Gómez. O zagueiro segue avançando no processo de transição física e participou mais uma vez de toda a atividade. O paraguaio se recupera de uma fratura no dedo do pé esquerdo sofrida contra o Corinthians, em fevereiro.

Assim, uma possível escalação é com: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Gustavo Gómez) e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.

O Palmeiras encara o Novorizontino nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Paulistão.

O "novo" Allianz Parque

Esse será o primeiro jogo do Verdão em seu estádio após dois meses. A última vez que o time atuou em casa foi no dia 28 de janeiro, quando venceu o Santos por 2 a 1. Desde então, o local foi interditado para a troca do gramado sintético, e o clube passou a atuar na Arena Barueri.

O problema identificado foi o derretimento do termoplástico, composto que tinha no campo sintético, instalado em 2020. Isso se deu, principalmente, devido às altas temperaturas e poluição na cidade de São Paulo.