Santos leva novo transfer ban da Fifa por dívida pela contratação de Cueva

O clube informou que a diretoria chefiada pelo presidente Marcelo Teixeira encaminhou propostas até com garantias de pagamentos com o principal objetivo de solucionar a pendência financeira. No fim do comunicado, o Santos destacou que trabalha para uma "rápida solução".

Cueva foi contratado pelo Santos em 2019, por 7 milhões de dólares. Em 16 partidas oficiais disputadas, não marcou gols. Ele chegou na gestão de José Carlos Peres. Andres Rueda, presidente de 2021 até 2023, chegou a prometer um acordo com os russos para quitar o montante, mas não cumpriu.

Vale lembrar que esse não é o primeiro transfer ban que o Peixe sofreu neste ano. O Santos havia sido punido pela Fifa no início de 2024 por uma dívida com o ex-técnico Fabián Bustos. A diretoria da equipe, por sua vez, depositou o valor do débito com o argentino em fevereiro e pôde inscrever os novos jogadores.

Apesar da fase conturbada fora de campo, o Alvinegro Praiano se prepara para uma partida decisiva dentro do gramado. Nesta quarta-feira, o Santos encara o Red Bull Bragantino na semifinal do Paulistão. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.