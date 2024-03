Coudet defende Robert Renan após cavadinha errada: 'Sou responsável'

Gabriel tinha escolhido o lado errado e mesmo assim ainda pegou o pênalti de Robert Renan

-- FUTE RS (@Fute_RS) March 26, 2024

Cavadinha não é novidade para Robert Renan

Em julho de 2023, Robert Renan, que havia deixado o Corinthians alguns meses antes, foi um dos destaques do Zenit no título da Supercopa da Rússia. Na decisão de pênaltis, contra o CSKA, o jovem teve a frieza de converter sua batida com uma cavadinha e garantir o troféu para sua equipe.

Robert Renan na final da Supercopa da Rússia, pelo Zenit: cavou, fez o gol de pênalti e garantiu o título



Transmissão com @PVC



-- Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) March 26, 2024

Robert Renan é uma das dez contratações do Internacional para este ano. O jogador ainda pertence ao Zenit, mas está emprestado ao time gaúcho até o fim de 2024.

Com a eliminação no Estadual, o time de Coudet só volta a campo na próxima terça-feira, em confronto com o Belgrano, da Argentina, em jogo válido pela fase de grupos da Sul Americana.