Inter cai para o Juventude e fica fora da 3ª final consecutiva do Gaúcho

O Juventude cresceu ao longo da etapa inicial e foi letal. O Ju começou a chegar aos 16 minutos e se viu perto do gol quando Edson Carioca acertou a trave. A bola ainda correu em cima da linha, mas Vitão tirou antes dela entrar. Mais tarde, Rochet até salvou uma finalização de Alan Ruschel, mas nada pôde fazer quando Zé Marcos completou cruzamento de escanteio para as redes, levando o 1 a 0 para o intervalo.

O Inter empatou logo no começo do segundo tempo e teve a chance da virada. Apesar da volta morna do intervalo, o Colorado chegou ao empate na bola aérea: Aránguiz cruzou na área, e Renê cabeceou para deixar tudo igual. Logo após o gol, Maurício teve a chance de fazer o segundo, mas, cara a cara com Gabriel, isolou.

Renê, do Internacional, comemora gol marcado pelo Internacional contra o Juventude no Campeonato Gaúcho Imagem: MAXI FRANZOI/AGIF

O Internacional ficou com um jogador a menos aos 30 minutos da etapa final. Maurício se desentendeu com Nenê ao tentar uma arrancada e deu um soco nas costas do meia do Juventude. Inicialmente, ambos levaram cartão amarelo, mas Anderson Daronco foi chamado pelo VAR e transformou a advertência ao jogador do Inter em expulsão por agressão.

O Juventude tentou atacar nos minutos finais, mas não fez valer o seu jogador a mais. A equipe visitante pouco conseguiu assustar Rochet, porém também não levou maiores sustos nos contra-ataques do Inter, levando a decisão para os pênaltis.

Os zagueiros foram os "vilões" do Inter nos pênaltis. Mercado acertou o travessão, e Robert Renan parou em Gabriel Vasconcelos após tentar uma cavadinha. Gilberto, Rildo, Jadson, Nenê, Kleiton e Kelvi converteram pelo Juventude, e Alan Ruschel desperdiçou. Alan Patrick, Renê, Wanderson, Valencia, Bruno Gomes fizeram pelo Colorado.