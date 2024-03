Artilheiro em 2016, Calleri volta a disputar a Libertadores com o São Paulo

O atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, vai enfim poder voltar a disputar a Copa Libertadores da América. Artilheiro da competição em 2016, com oito gols, o argentino ainda não jogou o torneio desde seu retorno ao Tricolor, em 2021.

Em 2016, Calleri foi o principal nome da campanha do São Paulo na competição. O Tricolor encerrou sua participação naquela edição na semifinal, quando foi eliminado pelo Atlético Nacional, da Colômbia.

O camisa nove do São Paulo, que na época ainda vestia a 12, dividiu a artilharia com Miguel Borja, do Atlético Nacional, e Marco Ruben, do Rosario Central.