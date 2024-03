Vini Jr. chora ao falar sobre racismo sofrido na Espanha: "Cada vez menos vontade de jogar"

"Faço isso por todas a pessoas que torcem por mim, me acompanham e que me mandam mensagem para seguir lutando por eles. Hoje tenho uma força muito dentro de mim, da minha casa e da minha família. Eles me apoiam em tudo que vou fazer e nem todos possuem esse apoio, tem essa tranquilidade de vir falar aqui por tantas pessoas. Então quero seguir por eles, por todas as pessoas que sabem o que eu realmente passo e passei, que é muito difícil".

"Espero que no futuro existam menos casos de racismo e que uma pessoa negra possa ter uma vida normal. É o que falei antes, se fosse só por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa e ninguém vai me xingar e nem fazer nada comigo. Vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, mas nem sempre é possível, então tenho que me concentrar muito todos os dias.", concluiu.

Na sequência da fala, o atleta do Real Madrid não conseguiu segurar as lágrimas e teve a coletiva interrompida rapidamente.

Brasil e Espanha se enfrentam nesta terça-feira, ás 17h30 (de Brasília), em amistoso no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.