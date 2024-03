Varela volta aos treinos do Flamengo após ser liberado pelo Uruguai

O técnico Tite ganhou um reforço na preparação para as finais do Campeonato Carioca. Isso porque o lateral direito Varela retornou ao Rio de Janeiro neste fim de semana após atuar pelo Uruguai.

Varela foi liberado da seleção uruguaia para acompanhar o nascimento de seu filho no Brasil. Com isso, o lateral voltou aos treinos no Ninho do Urubu com o restante do elenco do Flamengo.