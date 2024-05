Embalado, Corinthians busca feito inédito na temporada diante do Fortaleza

Após duas vitórias consecutivas na temporada, o Corinthians quer embalar na disputa do Campeonato Brasileiro para começar a sonhar com posições mais altas na tabela de classificação. Neste sábado, a equipe alvinegra encara o Fortaleza, às 21h, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do certame nacional e tenta alcançar um feito inédito em 2024: ganhar três jogos seguidos.

Mesmo com um jogo a menos no Brasileirão, o Fortaleza soma um ponto a mais do que o Corinthians. O apoio da torcida será fundamental para que o time do Parque São Jorge saia de campo vencedor. Com mudanças na diretoria, diante da saída de Rubens Gomes, o Rubão, do cargo de diretor de futebol, o clube espera que a melhora no ambiente político influencie diretamente no rendimento da equipe.

"São quatro meses de um trabalho fantástico. Pode ser que muita gente não esteja entendendo ou percebendo, mas nós estamos trabalhando para tirar o Corinthians dessa situação. Não vamos resolver os problemas de décadas em quatro meses. Estamos engajados em uma condição única de fazer o Corinthians mais forte", afirmou o presidente Augusto Melo.

Para o jogo desta noite, o técnico António Oliveira retorna ao banco de reservas e vai promover mudanças na equipe titular. Rodrigo Garro, que também cumpriu suspensão na vitória sobre o América de Natal, deve ficar com a vaga no meio-campo. A tendência é que Hugo, na esquerda, volte a coupar a lateral corintiana. Matheuzinho e Fagner disputam posição do lado direito.

No gol, a ótima atuação na Copa do Brasil deu forças para Carlos Miguel sustentar a titularidade e deixar Cássio no banco de reservas em mais uma partida. Ainda há algumas dúvidas na comissão técnica sobre quem formará dupla com Raniele: Paulinho ou Breno Bidon.

O Corinthians está há mais de dois anos sem ganhar do Fortaleza. Nos últimos cinco confrontos, incluindo duelos pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana, foram três vitórias da equipe tricolor e dois empates. O time de Juan Pablo Vojvoda tem outro ponto a favor: defende uma invencibilidade de dez partidas. A última vez em que a equipe saiu derrotada de campo foi no dia 27 de março, em jogo com o Maranhão, pela Copa do Nordeste. Há dificuldades, porém, que incomodam o técnico argentino do Fortaleza. Ele não poderá contar com quatro jogadores, que serão desfalque neste sábado: Calebe, Lucas Sasha, Cardona e Kuscevic, todos com problemas musculares.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FORTALEZA

CORINTHIANS - Carlos Miguel; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Paulinho) e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito, Wesley e Ángel Romero. Técnico: António Oliveira.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Felipe Jonathan); Zé Welison, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).