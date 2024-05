Corinthians defende tabu histórico como mandante contra o Fortaleza

Neste sábado (4), o Corinthians entra em campo para defender um tabu histórico diante do Fortaleza. O time do Parque São Jorge jamais foi derrotado pelo Leão do Pici como mandante e busca manter a sina para afastar de vez a má fase.

Em toda a história, o Corinthians enfrentou o Fortaleza 16 vezes em seus domínios. São 11 vitórias do Timão e outros cinco empates, sem nenhum revés.

O último encontro entre eles, com o Timão na condição de mandante, foi em setembro do ano passado. As equipes se enfrentaram na Neo Química Arena, mas não saíram do empate por 1 a 1. O duelo era válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. No fim, a equipe paulista acabou sendo eliminada do torneio.