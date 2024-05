Santos acerta pré-contrato com atacante Maceió, revelação da Portuguesa

O Santos já tem um acordo para contar com Maceió a partir de setembro deste ano. O clube aguarda apenas o fim do empréstimo para a Portuguesa para integrar o atacante ao seu elenco.

O jogador de 20 anos pertence ao São Caetano, mas está cedido à Lusa até o dia 5 de setembro. A diretoria do Peixe até tentou contratá-lo ao término do Campeonato Paulista, porem as condições impostas pela Portuguesa não agradaram.

Assim, o Alvinegro Praiano decidiu esperar o término do empréstimo. O time da Vila Belmiro já tem um acordo com o São Caetano e firmou um pré-contrato com Maceió.