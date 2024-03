EUA batem México e se sagram campeões da Liga das Nações da Concacaf

Na noite do ultimo domingo, os EUA venceram o México por 2 a 0 e se sagraram campeões da Liga das Nações da Concacaf. Tyler Adams e Giovanni Reyna anotaram os gols no AT&T Stadium, no Texas.

A equipe norte-americana domina completamente a competição. Em três edições realizadas até então, os EUA venceram as três. A primeira na temporada 2019/2020, também superando o México na final, a segunda em 2022/2023, ganhando do Canadá na decisão, e a terceira neste domingo.

Agora, o próximo compromisso das seleções será apenas na Copa América, que começará em junho.