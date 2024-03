Com dúvidas, Santos faz penúltimo treino antes de enfrentar o Bragantino pelo Paulistão

Nesta segunda-feira, o Santos realizou o seu penúltimo treino antes da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. O jogo está marcado para quarta-feira, na Neo Química Arena.

O técnico Fábio Carille ainda tem algumas dúvidas para o embate. O lateral direito Aderlan está em transição física após alegar um incômodo na posterior da coxa esquerda e ainda tem presença incerta na partida.

Além disso, Otero é desfalque certo. O meia-atacante foi expulso no empate de 0 a 0 com a Portuguesa, pelas quartas de final do Estadual. Em compensação, Giuliano voltou a jogar e pode pintar entre os titulares. Pedrinho e Patati também brigam pela vaga.