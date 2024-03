Quem joga? Veja opções do Santos para suprir a ausência de Otero na semifinal do Paulista

No último compromisso do Peixe, o escolhido para entrar em campo após a expulsão de Otero foi o garoto Patati. Ele vem ganhando espaço dentro do elenco e já recebeu elogios do treinador em entrevistas anteriores.

Outra alternativa é a entrada de Giuliano como titular, fazendo uma dupla com Cazares no meio de campo. Carille já manifestou seu desejo do Santos jogar com dois meias armadores, mas não foi possível testar a formação pois os dois se machucaram durante o Paulistão.

Caso os dois atuem como dupla, a tendência é que o Santos mude para um esquema 4-4-2. No ataque, Guilherme e o argentino Julio Furch seriam os prováveis titulares.

A única questão em relação à formação é a situação clínica de Giuliano. Ele entrou apenas no segundo tempo do jogo contra a Portuguesa e está sendo avaliado diariamente para saber se reúne condições de começar a partida.

Com dúvidas, o Santos encara o Red Bull Bragantino na quarta-feira, às 20h30 (de Brasília). O duelo será disputado na Neo Química Arena, em Itaquera. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos.