Veja quanto Corinthians vai receber para emprestar Neo Química Arena ao Santos

O Corinthians chegou a um acordo com a diretoria do Santos para emprestar a Neo Química Arena durante a semifinal do Campeonato Paulista. O Peixe vai receber o Red Bull Bragantino em Itaquera no dia 27, às 20h30 (de Brasília).

Para atuar na Arena, ficou acordado que o Santos arcará com os custos operacionais do jogo, que deve girar em torno da casa dos R$ 800 mil. Mas mais do que isso, o Timão exigiu ao Peixe o pagamento de um aluguel de aproximadamente R$ 700 mil.

Por ser semifinal, a renda do duelo vai ser dividida entre Santos e Red Bull Bragantino. O Alvinegro Praiano divulgou na noite da última quinta-feira os valores dos ingressos, adaptados ao contexto do estádio.