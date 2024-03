Ministério do Esporte divulga nota de repúdio aos casos de Daniel Alves e Robinho

Imagem: Deputado André Fufuca (PP-MA) - Foto de Elaine Menke - Câmara do Deputados

Em nota divulgada hoje (22), o Ministério do Esporte demonstrou repúdio aos casos de Robinho e Daniel Alves, condenados por estupro. O ministério afirmou que os crimes cometidos pelos ex-atletas são "extremamente lamentáveis, inadmissíveis e imperdoáveis".

A nota divulgada pelo ministério também prega pela justiça com as vítimas dos crimes. Além disso, o órgão também enfatiza que o esporte deve ser um ambiente seguro para todas as mulheres.

O Ministério do Esporte afirmou que continuará trabalhando para impedir que todos os casos envolvendo violência ou assédio sexual aconteçam, e demonstrou apoio às vítimas dos crimes.