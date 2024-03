Paulista João Pedro Rossi, da Swift Carbon, é o campeão da 21ª Volta Ciclística de Goiás

Volta Ciclística de Goiás / Divulgação

A 21ª Volta Ciclística de Goiás, a principal prova de ciclismo de estrada do calendário nacional, começou na quarta-feira e teve um total de seis etapas. A última, neste domingo, foi em um circuito dentro da cidade de Caldas Novas, vencida por Rodrigo Melo (BRT). A disputa foi válida pelo ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

O campeão João Pedro assumiu a liderança geral ao vencer a quarta etapa, disputada no sábado, entre Caldas Novas, Volta da Serra e Rio Quente, percorrendo os 82,2 quilômetros do percurso no tempo de 2h01min06seg.

No mesmo dia, o paulista ficou em segundo lugar no Contrarrelógio individual, na estrada de Furnas, com 15 km, em 20min24seg204, prova vencida por seu companheiro de equipe, Laureano Rosas, em 19min50seg541. A Swift Carbon teve também na disputa os ciclistas Alessandro Guimarães, Rafael Braga e José Manuel Aramayo.

Joao Pedro Rossi festeja o título da Volta.

"Desde o primeiro dia, a nossa equipe foi bem ativa, trabalhando duro, tentando a fuga, sempre muito presente. E a partir da quarta etapa, assumi a liderança, a equipe foi se destacando e, no último dia, todos os atletas Swift Carbon me ajudaram a concretizar essa conquista. É uma prova muito difícil, o clima, com muito calor, exige muito dos competidores. Foi incrível", destacou o campeão João Pedro.