Rebaixado no ano passado, Altos-PI vence na estreia na Série D do Campeonato Brasileiro

Dos três clubes que foram rebaixados no ano passado na Série C, apenas o Altos-PI venceu neste domingo na rodada de abertura da Série D do Campeonato Brasileiro. O time piauiense foi até o Pará e venceu por 1 a 0 o Cametá-PA pelo Grupo A2. Manaus-AM e América-RN empataram fora de casa. No sábado, o Pouso Alegre-MG, que também tinha caído, perdeu para a Internacional por 1 a 0, em Limeira (SP).

O Manaus-AM foi até o Amapá e empatou sem gols com o Trem-AP pelo Grupo A1, que teve ainda a vitória do Maranhão-MA por 2 a 1 em cima do Fluminense-PI, mesmo atuando no Piauí. Em casa, o Moto Club-MA empatou por 2 a 2 com o Tocantinópolis-TO.

O América-RN empatou por 1 a 1 com o novato Maracanã, no Ceará, pelo Grupo A3, onde o Sousa-PB empatou sem gols com o Iguatu-CE.

O estreante Barra-SC empatou por 1 a 1 com o Nova Hamburgo-RS pelo Grupo A8, onde o Concórdia-SC fez 2 a 0 em cima de outro gaúcho, o Brasil-RS. Também novato, o Itabuna-BA empatou sem gols com o Real Noroeste-ES no Grupo A6. Enquanto isso, no Grupo A5, o Brasiliense-DF, em casa, fez 1 a 0 em cima do Anápolis-GO enquanto Mixto-MT e CRA-GO empataram por 1 a 1.

O Santo André, um dos quatro representantes de São Paulo, vai estrear nesta segunda-feira à noite no diante do Maringá, no norte do Paraná, pelo Grupo A7. Na quarta-feira, a rodada será encerada co o jogo entre Humaitá-AC x Porto Velho-RO pelo Grupo A1.

A competição reúne 64 participantes que estão divididos em oito grupos de quatro. Eles jogam entre si em dois turnos - 14 rodadas - e apenas os quatro primeiros avançam à segunda fase com 32 times. A partir daí serão disputados jogos com eliminatória dupla.

Confira os jogos da 1ª rodada da Série D:

DOMINGO

Maracanã-CE 1 x 1 América-RN

Brasiliense-DF 1 x 0 Anápolis-GO

Trem-AP 0 x 0 Manaus-AM

Fluminense-PI 1 x 2 Maranhão-MA

Moto Club-MA 2 x 2 Tocantinópolis-TO

Cametá-PA 0 x 1 Altos-PI

Sousa-PB 0 x 0 Iguatu-CE

Itabuna-BA 0 x 0 Real Noroeste-ES

Barra-SC 1 x 1 Novo Hamburgo-RS

Concórdia-SC 2 x 0 Brasil-RS

Mixto-MT 1 x 1 Crac-GO

SEGUNDA-FEIRA

19h30

Maringá-PR x Santo André-SP

QUARTA-FEIRA

17h

Humaitá-AC x Porto Velho-RO