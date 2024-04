Inter busca empate contra o Atlético-GO no Beira-Rio com gol de Borré

Inter e Atlético-GO voltam a campo nesta quarta-feira. O Colorado recebe o Juventude, no Beira-Rio. O Rubro-Negro visita o Brusque, em Santa Catarina. Ambos os jogos são pela Copa do Brasil.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

O Inter dominou a maior parte das ações do jogo. Com muita posse de bola, o Colorado procurou, dentro de suas características de construção pelo chão com toques curtos, encontrar espaços na boa defesa do Atlético-GO. Não foi fácil. O time visitante esteve bem posicionado e sempre esperando uma chance de sair em contra-ataque.

Depois de um primeiro tempo pouco inspirado, a etapa final ganhou em emoção. O Atlético-GO marcou logo cedo, o Inter empatou minutos depois e passou a pressionar cada vez mais em busca da virada, mas foi insuficiente.

Arbitragem histórica

A partida entre gaúchos e goianos foi histórica. Pela primeira vez na história da Série A — depois do crescimento do time de arbitragem com acréscimo do VAR — a equipe de arbitragem foi formada exclusivamente por mulheres.