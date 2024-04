Inter só empata contra o Atlético-GO, e Botafogo é o líder isolado do Brasileirão

Neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional empatou com o Atlético-GO, por 1 a 1, jogando no Beira-Rio. Derek marcou para o Dragão e Borré garantiu o empate do Colorado.

Assim, diante do empate, o Internacional sobe para a sexta posição com sete pontos contabilizados. Já o Atlético-GO, soma seu primeiro ponto na competição e ocupa a 19ª colocação. O Botafogo lidera o campeonato de forma isolada com nove unidades.

Nesta quarta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Internacional recebe o Juventude, às 21h30 (de Brasília). O Atlético-GO, por sua vez, no mesmo dia, às 16h, visita o Brusque.