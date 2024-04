Santos recebe convite para disputar partida amistosa contra o Boca Juniors na Bombonera

São os #MeninosDaVila! ? pic.twitter.com/Tj9rlANOPf

Santos FC (@SantosFC) April 28, 2024





As conversas, ainda nos estágios iniciais, indicam que o jogo ocorrerá entre o final de junho ou começo de julho.

No total, as equipes se enfrentaram em oito oportunidades, com o Santos vencendo em quatro ocasiões, empatando em uma e perdendo em três. Na Bombonera, já foram disputadas quatro partidas: duas vitórias do Boca Juniors, um empate e um triunfo do Peixe.

Além disso, os clubes decidiram os títulos da Copa Libertadores de 1963, em que o Santos de Pelé sagrou-se campeão, e em 2003, quando os argentinos garantiram a taça.