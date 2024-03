Palmeiras não perde para a Ponte Preta há sete anos

O Palmeiras já enfrentou a Ponte Preta em 120 oportunidades e tem 59 vitórias, 31 empates e 30 derrotas. No próximo jogo, primeiro encontro das equipes na Arena Barueri, Palmeiras e Ponte protagonizarão o sétimo duelo eliminatório na história do confronto, o quarto pelo Paulista. O Verdão ficou com o título na final do Estadual, em 2008, e se classificou na semifinal de 2020. Já a Macaca saiu vencedora na semifinal do Paulista de 2017.

Classificação e jogos Paulista

A equipe palmeirense também levou a melhor na primeira fase do Torneio Início de 1953 e nas semifinais do Torneio Laudo Natel e da Taça São Paulo de 1973. Atualmente, a equipe palmeirense tem a maior série sem sofrer gols, no confronto, com sete jogos, e ainda pode igualar a maior sequência de triunfos, de seis vitórias, registrada entre 1959 e 1965.

Buscando ampliar essa invencibilidade, o Palmeiras busca a classificação à semifinal do Paulistão e o tricampeonato consecutivo da competição.