Corinthians só depende de si para avançar na Sul-Americana e pode evitar queda precoce nesta terça

Ainda que o Timão não termine a primeira fase na ponta do seu grupo, uma vitória nesta terça já eliminaria qualquer possibilidade de queda precoce na Sul-Americana.

Com uma vitória do Corinthians, o Argentinos Juniors estaria matematicamente eliminado do torneio, o que garante pelo menos a segunda posição ao time do Parque São Jorge. Terceira colocada, a equipe argentina soma seis pontos, um a menos que o Timão.

Na Sul-Americana, todos os segundo colocados disputarão um playoff contra os terceiros melhores de cada chave da Libertadores. Neste caso, mesmo que fique em segundo, o time de António Oliveira não estaria eliminado.

O lateral Hugo projetou o próximo compromisso do Corinthians e ressaltou a importância do duelo para "aproximar a equipe" da classificação.

"Partida muito importante para a gente. Vencer e nos aproximar da classificação é muito importante, principalmente dentro de casa. Trabalhar para isso, fazer dois grandes para a gente classificar bem", afirmou.