Corinthians busca vitória em casa na Sul-Americana para ficar perto da classificação

No confronto de ida, pela terceira rodada, o Corinthians foi derrotado por 1 a 0 em Buenos Aires. O histórico entre as duas equipes é recente, com apenas três duelos em toda a história. No ano passado, os times se enfrentaram pela fase de grupos da Libertadores, com os "hermanos" vencendo por 1 a 0 em plena Neo Química Arena, e um empate sem gols na Argentina. À época, o técnico Gabriel Milito, atualmente no Atlético-MG, comandava a equipe do país vizinho.

Com pouco tempo para treinar entre um jogo e outro, o time corintiano realizou um trabalho de recuperação no domingo com os jogadores que atuaram por mais de 90 minutos contra o Flamengo, e realizaram apenas uma atividade na segunda-feira à tarde, no CT Joaquim Grava, visando o duelo pela Sul-Americana. A principal novidade é o retorno do volante Raniele, que cumpriu suspensão e retorna à equipe.

António Oliveira trata o duelo com o Argentinos Juniors como uma "final" e considera a falta de eficácia do time o principal problema para a instabilidade da equipe na temporada.

"Jogamos contra boas equipes, dentro de um processo e de um caminho que nós estamos construindo quase do zero. O futebol não é para arranjar desculpas, é para arranjar os resultados, e eu estou aqui é para jogo a jogo pensar aquilo que é a melhor estratégia. E desde já dar também uma palavra de apoio evidente", disse o português, após a derrota para o Flamengo.

Por sua vez, o Argentinos Juniors estreou no campeonato nacional com uma vitória por 3 a 2 sobre o Rosário Central. Recentemente, a equipe foi eliminada nos pênaltis para o Vélez Sarsfield e perdeu a chance de ir à final da Copa da Liga Argentina.

