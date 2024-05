Palmeiras tem a sua pior pontuação após seis rodadas no Brasileirão desde 2017

Outras campanhas no período analisado são: 2023 (14), 2021 (10), 2020 (10) e 2018 (11). É válido ressaltar que por conta das enchentes no Rio Grande do Sul e questões de calendário, Criciúma (3), Internacional (2), Grêmio (2), Juventude (2), Cuiabá (2), Cruzeiro (1), Atlético-MG (1), Fortaleza (1), Vitória (1) e Atlético-GO (1) estão com jogos a menos.

Antes de focar no Brasileirão, o Palmeiras volta as atenções para pegar o Independiente del Valle pela quinta rodada da Libertadores, às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira (15), no Allianz Parque. Em caso de empate, o Verdão garante a vaga e a liderança do Grupo F.

