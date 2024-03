António confirma fama obtida em Cuiabá e Corinthians melhora como visitante

O Corinthians já dá sinais claros de evolução a partir da chegada do técnico António Oliveira. Com a vitória contra o São Bernardo, na última quinta-feira (14), pela Copa do Brasil, o treinador manteve a sua invencibilidade como visitante à frente do Timão.

Agora, são três vitórias e dois empates com o treinador em partidas longe de seus domínios, a Neo Química Arena. Com isso, ele vai acabando com um velho problema da equipe.

O time do Parque São Jorge vem sofrendo como visitante há algum tempo. No ano passado, por exemplo, a equipe teve uma campanha regular fora de casa no Campeonato Brasileiro. Foram apenas seis vitórias, quatro empates e nove derrotas em 19 partidas.