Veja quanto Corinthians ganhou com classificação na Copa do Brasil

O Corinthians garantiu vaga para a terceira fase da Copa do Brasil ao bater o São Bernardo por 2 a 0 na última quinta-feira (14), no Estádio 1º de Maio. Sendo assim, o clube arrecadou mais um importante dinheiro de premiação por avançar de estágio no torneio nacional.

O Timão garantiu R$ 2,205 milhões com o triunfo em São Bernardo. Somando as premiações da primeira e da segunda fase, além do valor fixo de participação, o clube embolsou até o momento cerca de R$ 5,46 milhões com a atual edição da Copa do Brasil.

Em caso de título da competição, o que não acontece desde 2009, o Timão pode receber cerca de R$ 96 milhões em premiação. A Copa do Brasil, além do aspecto esportivo, costuma ser bastante visada pelos clubes justamente pela parte financeira.