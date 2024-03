Em 2024, São Paulo apresenta maior média de público no Paulista desde 1977

Em 2024, a torcida do São Paulo tem sido presença certa nos jogos da equipe no Morumbis, no Paulistão. Em média, 45.512 adeptos por jogo conduzem os jogadores durante a partida.

Esse é o maior número de um clube no Paulistão neste século. Além disso, é o melhor desde a edição de 1977.

O embate com maior público foi o clássico contra o Palmeiras (1 a 1), com 55.030 torcedores. Na sequência, aparecem Portuguesa (45.840), Santos (45.722), Santo André (45.270), RB Bragantino (44.756) e Água Santa (36.456).