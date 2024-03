CR7 marca, Al-Nassr vence o Al-Ahli e segue na caça ao líder no Sauditão

O Al-Nassr visitou, nesta sexta-feira, o Al-Ahli pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. Os visitantes venceram por 1 a 0, com gol de pênalti de Cristiano Ronaldo.

A vitória deixa o Al-Nassr na segunda colocação, com 56 pontos, nove a menos que o líder Al-Hilal, que ainda joga na rodada. O Al-Ahli, por sua vez, perde a chance de se aproximar do vice-líder e permanece na terceira posição, com 47 pontos.

O Al-Nassr volta a campo no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Al Tai. O Al-Ahli visita o Al-Ettifaq na próxima sexta-feira, às 16 horas. As duas partidas são válidas pela 25ª rodada do Campeonato Saudita.