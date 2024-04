Veiga cita cobrança pessoal e fala sobre papel com mais jovens do Palmeiras: "Sempre procuro ajudar"

O meio-campista Raphael Veiga vem lidando com críticas a cada jogo do Palmeiras, já que tem jogos que deixa a desejar no desempenho. O atleta de 28 anos disse não se abalar com as críticas e revelou a cobrança pessoal com suas atuações. Experiente, o meia também falou da relação com os atletas mais jovens da equipe.

"Sei que neste ano, às vezes, tenho desempenhado algumas funções diferentes, como, por exemplo, no primeiro jogo da final do Paulista. Mas o que eu sempre falei para o Abel é que eu confio nele e que eu vou fazer o que for preciso para ajudar a equipe. Tem vezes que eu vou pegar menos na bola, mas o importante é que eu estou sempre ajudando", declarou.

"As pessoas acham que ajudar, para um meia, é só fazer gols e dar assistência, mas tem muita coisa por trás de um jogo. Lógico que as pessoas que me viram fazendo gols e assistências vão me cobrar por isso. De certa forma, eu fico feliz também porque eu subi o sarrafo, uma pessoa que mostra uma nota dez em um dia e mostra uma nota seis ou sete depois vai ser cobrada. E está tudo certo. Antes de qualquer cobrança de fora, tem a minha cobrança, a minha pressão. Eu sei quando eu fiz um bom jogo ou não, tenho a cabeça muito boa. Não sou dependente de elogio e também não vou ficar me abalando com a crítica", seguiu.