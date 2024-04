Sousa-PB x RB Bragantino: veja informações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

O Sousa-PB é um das surpresas desta edição da Copa do Brasil. A equipe paraibana recebe o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília) na Paraíba. A partida poderá ser acompanhada pelo Prime Video.

Os donos da casa querem voltar a surpreender uma equipe da Série A. Isso porque, na primeira fase, em fevereiro, o Sousa eliminou o Cruzeiro, vencendo os mineiros por 2 a 0.

Já o Bragantino vem em bom momento no ano. Os paulistas perderam a liderança do Brasileiro, mas empataram fora de casa com o Fortaleza no fim de semana. O pensamento do Bragantino é já sair da Paraíba com vantagem no confronto.