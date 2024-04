Ancelotti avalia empate do Real Madrid na Alemanha como "bom resultado" e elogia Vinicius Junior

Na próxima quarta-feira (8), Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam novamente. Desta vez, no Santiago Bernabéu. Com um 2 a 2 na Alemanha, quem vencer, seja no tempo normal ou nos pênaltis, encara na final o vencedor de Borussia Dortmund e PSG, que estão do outro lado no chaveamento do torneio.