Marcos Braz nega 'não' de Maycon, do Corinthians, ao Fla: 'Shakhtar recusou'

O vice-presidente de futebol Marcos Braz deu o lado do Flamengo na negociação frustrada com o Shakhtar Donetsk pelo volante Maycon, do Corinthians. Durante a coletiva de apresentação do zagueiro Léo Ortiz, o dirigente afirmou que tinha um acordo com o estafe do meio-campista, mas as tratativas não avançaram pois o clube ucraniano recusou a proposta realizada. Braz negou que o jogador de 26 anos teria dito "não" à equipe carioca.

"No dia 19 de fevereiro, fizemos uma proposta ao Shakhtar e foi recusada. Se a gente fez proposta, é sinal que as coisas andaram bem na outra ponta, certo? O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo. Nós, por razões internas, entendemos que não deveríamos fazer uma contraproposta. O tempo foi passando, a gente tinha a situação do prazo do dia 7 e o Flamengo não avançou nesta negociação em função da demora, pois perdemos muito tempo em relação ao Ortiz. Isso que aconteceu", disse Braz.

"Como vou fazer proposta para um time depois de tanto tempo aqui, sem que as coisas não tivessem sido adiantadas antes? Tem que ser muito menino, amador para fazer o inverso. A primeira coisa que fazemos é saber se o jogador quer ou se tem a possibilidade de escolha de vir para vá, porque às vezes é questão de vida, e não apenas esportiva", complementou.